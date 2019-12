Magazine Biblioteca Braille terá tarde com escritor Ademar de Queiroz O escritor e jornalista Ademar de Queiroz dialoga com o público nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, na Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, no Centro Cultural Marieta Telles Machado

O escritor e jornalista Ademar de Queiroz dialoga com o público nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, na Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, no Centro Cultural Marieta Telles Machado. Na oportunidade, o escritor vai falar ao público sobre os minicontos do seu livro O Baú do Menino Deus, publicado pela NegaLilu Editora. O encontro é aberto ao público. ...