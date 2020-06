Magazine Bibi Ferreira ganha homenagem em edição ampliada de fotobiografia com registros de sua carreira Em comemoração aos 98 anos de nascimento do ícone celebrados este mês, o livro "Bibi Ferreira – Uma Vida no Palco" ganhou uma versão ampliada e revisada sob a batuta de Nilson Raman, empresário e colega de cena da artista por mais de 20 anos

Com seu 1,55 metro de altura, a pequena Bibi Ferreira foi uma gigante das artes no Brasil. A artista que saiu de cena no dia 13 de fevereiro de 2019 aos 96 anos teve uma das mais longevas e vitoriosas carreiras nos palcos do País. Foram 77 anos ininterruptos de dedicação às artes. Grande parte dessa história está eternizada na fotobiografia Bibi Ferreira – Uma ...