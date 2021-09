Magazine Bianca Andrade diz que pensou ter depressão pós-parto Bianca afirma que enxerga a necessidade de utilizar sua influência na Internet para falar sobre a realidade do pós-parto

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, 26, viu sua vida se transformar ao dar à luz Cris, em julho deste ano, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred, 32. Após o período de gestação, ela começou um documentário para falar sobre a maternidade em seu canal no YouTube, chamado Mãe na Real. Recentemente, ela comentou que precisou lidar com mudanças física...