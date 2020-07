Magazine Bióloga mergulha com espécies ameaçadas de extinção em Ameaçados, nova série do canal Off Criada em 1964, a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) indica espécies de plantas e animais que correm perigo de desaparecer

Um novo programa da TV quer mostrar o lado frágil e pouco visto das espécies marinhas que causam arrepios nos humanos. Para isso, a bióloga Sofia Graça Aranha entrou na água com tubarões e animais desconhecidos do público nas gravações de Ameaçados, programa do canal Off que une aventura e conscientização ambiental. “Grande parte das espécies que estão no ocean...