Magazine Beyoncé e Donald Glover cantam juntos em novo teaser de O Rei Leão Filme estreia em 19 de julho; novo vídeo tem a música Can You Feel The Love Tonight?, de Elton John

Um novo teaser de O Rei Leão, que estreia em 19 de julho, traz as vozes de Beyoncé e Donald Glover cantando Can You Feel The Love Tonight?, canção de Elton John. O vídeo de 30 segundos foi lançado em um comercial de televisão internacional e se espalhou pelas redes sociais nesta quinta-feira, 20. A música liderou a trilha sonora da animação original de ...