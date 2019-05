Magazine Beth Szafir, avó de Sasha Meneghel diz que contato entre as duas é zero e que não sente falta Socialite vai estrear programa sobre a família no canal pago E! Entertainment

A socialite Beth Szafir, avó de Sasha Meneghel causou polêmica nesta sexta-feira (24) ao falar sobre a relação com a neta em uma entrevista ao programa do Amaury Jr, na Rede TV. Segundo Beth, o fato de a neta morar em Nova Iorque acaba contribuindo para que as duas não tenham contato. “Eu tô numa vida muito corrida e ela também deve estar porque ela tá trabalhando l...