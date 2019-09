Magazine Best-seller O Vendedor de Sonhos ganha nova versão com o ator Mateus Carrieri Ensinamentos e mensagens positivas dão o tom da nova versão teatral do livro de Augusto Cury

No livro O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, traduzido em mais de 60 idiomas, o leitor aprende que “o primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado”. Ensinamentos e mensagens positivas como esses dão o tom da nova versão teatral do best-seller do psiquiatra e escritor paulista, que será apresentado sábado, às 20h30, no Teatro Madre...