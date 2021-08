Magazine Ben Affleck é flagrado olhando anéis de noivado em Los Angeles O ator retomou relacionamento com a cantora Jennifer Lopez após 17 anos separados

Ben Affleck, 48, foi flagrado em uma loja da joalheria Tiffany's, em Los Angeles, olhando anéis de noivado, nesta segunda-feira (23), segundo o Page Six. Ele estava acompanhado da mãe Sam e do filho Samuel. Os representantes pessoais do ator não responderam aos questionamentos sobre a ida dele à joalheria. Jennifer Lopez e Ben Affleck foram noivos entre 2002 e 2004...