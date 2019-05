Magazine Bem-feito e benfeito: aprenda a diferença no Português Expresso Professor Carlos André explica qual é substantivo e qual é adjetivo no episódio desta segunda-feira (6)

No episódio desta segunda-feira (6) do Português Expresso, programa de Língua Portuguesa de O POPULAR, o professor Carlos André, que capitanea a "aula", explica a diferença entre duas palavras iguais. Ficou confuso? As palavras bem-feito e benfeito podem parecer idênticas, mas uma funciona como adjetivo e, a outra, como substantivo. Uma é, inclusive, sinôni...