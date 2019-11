Magazine Bem-Estar: antes de sair de férias, reabasteça a farmacinha Não esqueça itens básicos, como analgésico, antitérmico e antiácido

Confere o portão de embarque, adianta o check-in e agenda o táxi. Dá uma última olhada na mala, prepara a playlist e checa as reservas do hotel. Se for o caso, tira a poeira do passaporte e acerta o fuso horário. Para evitar que surpresas desagradáveis atrapalhem a viagem, é preciso preencher um ckeck-list mental. Mas o que muita gente esquece é que, tão impo...