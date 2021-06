A arrecadação de dois shows do cantor Belo foi bloqueada pela Justiça de São Paulo, em virtude de uma dívida de mais de R$ 5 milhões que ele tem com o ex-jogador e comentarista Denilson Oliveira. A briga entre os dois começou no início dos anos 2000, quando Denílson comprou os direitos da banda Soweto e Belo, o então vocalista, pediu para sair do grupo, sendo processado pelo ex-futebolista por danos morais.

Os shows em questão foram realizados nos dias 11 e 12 deste mês, em comemoração ao Dia dos Namorados, e tiveram bilheteria esgotada. Com a determinação judicial, as apresentações futuras do pagodeiro também serão destinadas a Denílson.