Magazine Bebel Roriz faz homenagem a Rita Lee com banda Funkada

A cantora Bebel Roriz (foto) interpreta canções de Rita Lee, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, às 22h30, neste sábado. No show de homenagem, Bebel será acompanhada pela banda Funkada, que tem Katú nas guitarras, Alex Mc’Arthur nos teclados e Vinícius na bateria. No repertório, músicas de várias fases da artista, inclusive de quando integrava a icônica banda Os Mutantes. ...