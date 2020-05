“A ingestão de água é essencial para o bom funcionamento do organismo. O nosso corpo é formado também de água e precisa realizar a desintoxicação hepática e a filtração dos rins”, explica a nutricionista Carolina Aidar. “Principalmente nessa época do ano, em que o clima está mais frio, as pessoas acabam bebendo menos água, prejudicando a filtragem sanguínea”, diz. Os alimentos industrializados e embutidos são ricos em sal e açúcar, que acabam se acumulando no organismo. “Se eu bebo pouca água, vou menos vezes ao banheiro para urinar e atrapalho a eliminação dessas substâncias que se acumularam. E aí o corpo funciona como uma esponja, retendo os líquidos”, completa.

Para quem tem dificuldade de lembrar de beber água com frequência, Carolina dá algumas sugestões. “Beber água é uma questão de hábito. É preciso incorporar isso na rotina. Colocar lembretes no celular ajuda, há até aplicativos específicos para isso”, recomenda. “Criar o costume de beber um copo de água logo após ir ao banheiro também ajuda a criar uma constância na rotina. Com o tempo, você não precisará parar para pensar sobre isso, porque terá se tornado um hábito”, diz. A recomendação é de, em média, 2 litros de água por dia ou realizar um cálculo de 35 mililitros para cada quilo do peso corporal.

Dieta para equilibrar

Diminuir o consumo de industrializados, enlatados e embutidos é importante, mas os outros componentes da alimentação também precisam estar equilibrados. “Uma dieta deve ser rica em fibras, frutas, legumes, folhas verde-escuras. Apostar nas ervas e especiarias ajuda a diminuir o uso do sal nos preparos das refeições”, recomenda a nutricionista. Os alimentos ricos em água também são aliados. “O pepino, por exemplo, e frutas como abacaxi, melão e melancia. Já o abacate e a banana são fontes de potássio, que ajudam a eliminar o sal do organismo”, explica.

Os chás com propriedades diuréticas são recomendados por Carolina. “Indico bastante o chá da erva cavalinha, chá de hibisco, salsinha e chá verde. Água de coco também é bom para a hidratação.” Na hora de consumir as bebidas alcoólicas, a nutricionista pede atenção. “Principalmente nesse momento, em que estão bebendo com frequência para desestressar, ou para acompanhar as lives, o álcool provoca essa retenção de líquido, provocando inchaço principalmente na barriga e pernas”, explica. “O álcool fornece açúcar e, em grande quantidades, vai se acumulando no organismo. O ideal é que, entre um copo e outro, se beba um copo de água”, recomenda.