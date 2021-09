Magazine Bebê do disco do Nirvana exige a retirada de sua foto de futuros lançamentos "É hora de acabar com a exploração infantil e a violação de privacidade todos os anos Elden sofre com uma enxurrada de comentários a respeito da capa que o deixa constrangido" afirma Maggie Mabie advogada

Bebê do disco "Nevermind" da banda Nirvana em 1991, Spencer Elden agora exige a retirada de sua imagem quando pequeno da capa do disco em futuras novas versões. De acordo com o TMZ, a Universal Music está prestes a comemorar o 30º aniversário do álbum e pretende divulgar várias reedições do projeto, o que tem irritado Elden, que na capa aparece nu. Sua advogada, M...