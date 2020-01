Magazine Beaju e João Garoto tocam no projeto Seresta de Ouro

A primeira edição do projeto Seresta de Ouro de 2020 será realizada nesta sexta-feira, a partir de 20 horas, no Quintal do Jajá. O som será comandado pelos músicos Beaju (foto) e João Garoto, que estarão acompanhados pelo percussionista Marco Lima. Na apresentação, o público poderá conferir ritmos como bolero, valsa, tango e MPB. O repertório inclui canções ...