O grupo da Xepa do BBB21 entrou em conflito pela lista de compras de comida nesta madrugada de sexta-feira (29). Após Nego Di vencer a Prova do Líder e definir os participantes do Vip, Caio, Bil, Arthur, Kerline, Carla Diaz, Fiuk, Thaís, Sarah, Rodolffo e Juliette não foram escolhidos e agora estão fora do quarto do líder, com uma dieta reduzida e menos conforto.

Além de falar sobre possíveis indicações ao paredão pelo voto do líder, os brothers da Xepa também conversaram sobre a Prova do Anjo e como irão administrar a comida na casa. Fiuk defendeu que comprassem alimentos mais básicos como arroz, feijão e ovo, mas Sarah, Rodolffo, Caio e Carla Diaz querem comprar outras proteínas caso sobrem estalecas.

No meio da discussão, Fiuk apontou os companheiros como individualistas e após o ocorrido, Carla se incomodou porque ao tentar explicar seu ponto era interrompida pelos homens presentes na conversa, então a sister foi para o quarto e começou a chorar. "Eu sei que estamos na Xepa e é um momento difícil. Possivelmente não vamos conseguir comprar muita coisa, mas não podemos ser radicais", disse.

O cantor também se desentendeu com Rodolffo e Sarah. "Você está radicalizando muito", falou Sarah para o artista após ele voltar a falar do assunto das compras. Rodolffo então sugeriu pratos para justificar o ponto de variar na compra de misturas, de modo a agradar a todos. "Você gosta de contar com o ovo antes da galinha. É muito louco como você não consegue perceber isso. A gente entrou na Xepa, a gente está no BBB, é um jogo de discórdia e é feito para a gente perder a cabeça", rebateu Fiuk.

"Eu não vou perder a cabeça", disse o cantor sertanejo que afirmou que não entrará na pilha da briga por comida. "Ele estava tentando arranjar uma confusão que não tinha", falou Sarah sobre o filho de Fábio Jr.. Além disso, Fiuk também perdeu 500 estalecas ao comer uma banana que estava no lado do grupo Vip e reclamou sobre a produção do programa. "Ninguém fala nada, a gente tá no escuro, parece que tão gostando disso também, deve ser entretenimento demais", disse.