O grupo de imunizados pelo público na primeira semana do BBB 21 (Globo) se dividiu quanto a contar aos demais participantes que deveria escolher, em consenso, uma pessoa para ir ao paredão. De acordo com o apresentador Tiago Leifert, revelar a informação ficaria a critério deles.

Apesar de terem discutido não falar nada para que isso não influenciasse na hora de conhecer os demais participantes da casa, Viih Tube e Juliette acabaram abrindo a boca logo na primeira noite na casa. Elas fizeram a revelação a Camilla de Lucas.

"A gente decidiu que vai [contar]", disse Juliette. "A gente foi escolhido, os seis, para botar uma pessoa no paredão", explicou Viih. "Achei que era pior", tranquilizou-se Camilla.

"Mas não está entendendo o quanto isso foi difícil para a gente", rebateu a youtuber. "A gente está muito preocupado, porque a gente tem que entrar em um consenso junto. Quem sair primeiro, vai ser cruel."

Juliette pediu para Camilla não comentar com os demais confinados o que ouviu. "A gente vai falar, só não agora, que está todo mundo tão feliz, né?", garantiu.

Enquanto isso, Lumena, também do grupo de imunizados, preferiu não contar para Gilberto, com quem fez amizade, do que se tratava a dinâmica proposta pelo programa.

"Velho, a gente tem uma coisa pra contar pra vocês", admitiu. "Lá na casa, a gente compactuou que íamos contar junto, por isso que eu não te adiantei. Foi um acordo coletivo, acho importante cumprir esse acordo, que foram essas duas informações: que a gente está imunizado e mais essa informação que a gente precisa falar pra vocês."