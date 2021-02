O quarto paredão do Big Brother Brasil está movimentando as redes sociais nesta terça-feira (23). Karol Conká, Gilberto e Arthur estão na berlinda, mas a cantora é a favorita para a eliminação com 97% dos votos, segundo enquete do POPULAR. Estabelecimentos de Goiânia aproveitaram a deixa para promover sorteios e premiar quem acertar o número exato da eliminação da curitibana.

Edvânia Louredo é proprietária da loja ‘Louredo Pratas’ e premiará com uma pulseira de prata e um ‘berloque’ quem acertar o número exato da saída de Conká. Ela conta que sempre está de olho nas tendências e reforça que tem o cuidado para não passar dos limites éticos. “O Brasil inteiro está almejando por esse paredão e eu vi uma possibilidade de promover o meu produto”, afirma a empreendedora.

O Popular preparou uma lista com estes prêmios, que vão de pulseiras, camisas de time e até dinheiro. Confira a lista e veja como participar:

1- Louredo Pratas

2- Tio Bák

3- Bendita Feijuca e Cozinha

4- Dom Lopes Camisetas

5- Aqua Bronze Ceres

6- Joseanne Acessórios

7- NR Marcas

8- Delly Pizza

9- EST Comedoria

10- Uni Bijux