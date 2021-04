Tiago Leifert, 40, afirmou ter ficado muito chateado com desconfianças e acusações na internet de que ele teria dado dicas para Arthur na prova Bate e Volta, da noite neste domingo (11), no Big Brother Brasil 21.

"Estamos há 80 dias no ar. Todo dia vem alguma pancada dessa e não falo nada, mas tem que ter uma linha vermelha e essa é a minha. Duvidar de mim desse jeito, fico bem chateado. Na boa, não é legal. Não gostei", afirmou ele no Instagram.

Na dinâmica, quando Arthur já estava na quinta tentativa da última fase da prova que, se vencesse o livraria do Paredão, Leifert perguntou para o instrutor de crossfit: "Quantas vezes você jogou aí já, Arthur? Quatro?"

"Quatro", respondeu o brother. O apresentador reafirmou: "Quatro, né". "É, véi. Deu ruim", completou o participante.

Como o armário de número quatro era a opção certa que faria Arthur sair da berlinda, alguns internautas afirmaram nas redes sociais que Leifert teria dado dicas para o instrutor de crossfit.

O apresentador ficou incomodado com as insinuações. "Levo tudo na esportiva, vocês sabem disso. Vivo tirando sarro de mim mesmo. Quando erro, eu assumo, venho aqui pedir desculpas, peço desculpas no ar, na mesma hora. Não vou nem me defender desse troço. Estou falando que fico desanimado, porque é tão absurdo, tão baixo, tão ruim!", disse Leifert.

Quem ganhou a Prova Bate e Volta foi Pocah. Desta forma, Arthur segue no Paredão. Ele disputa a preferência do público com Fiuk e Thaís.