O apresentador Tiago Leifert disse que foi censurado pelo Instagram duas vezes seguidas nesta segunda (26). Na primeira, a rede social tirou do ar um vídeo que ele tinha publicado, em que Fiuk e Gil, do BBB 21, ficavam pelados, trocavam um selinho e pulavam na piscina.

No Stories, o apresentador do reality criticou a atitude da empresa. "Pessoal, o Instagram não gosta da cachorrada nem de dois homens dando selinho", escreve. Segundo descrito pela imagem, o bloqueio do conteúdo teria sido motivado por conter atividade sexual.

Leifert rebateu: "Eles estavam se cobrindo, não estavam pelados na minha postagem." Pouco tempo depois, porém, a rede social tirou do ar essas críticas feitas pelo apresentador. "Os caras censuraram o slide deles me censurando".

"Eles apagaram também a postagem que eu falava mal do Instagram, então vou falar mal de novo. O Instagram não gosta de selinho entre dois homens pelo jeito, nem de dois caras pulando na piscina sendo que eles estão se tampando, eles estavam totalmente cobertos", afirmou no Stories.

"Mas a boa e velha TV aberta vai mostrar para vocês. Censura de novo, Instagram, vamos lá", completou.

Procurado, o Instagram não se manifestou até a conclusão deste texto.