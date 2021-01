Tainá Galvão, irmã de Fiuk, gerou polêmica na noite desta quinta-feira (28) por se referir a "racismo reverso". Após a dupla Nego Di e Lucas Penteado vencerem a Prova do Líder, o humorista ficou com o papel de elencar os membros do grupo VIP, ele escolheu todos os participantes negros da casa e Viih Tube.

"Ó, que piedade pras minas. Chama o Felipe [Fiuk]. Ó, depois fala que não tem preconceito, gente", diz Tainá em vídeo publicado em seu Stories. "Mas 'só vale de um lado', né", escreveu ainda sobre o tema. Momentos depois ela deletou o vídeo de sua rede social, porém ele foi republicado pelo Instagram Gossip do Dia.

A cantora MC Rebecca se posicionou sobre o acontecido. "Racismo reverso não existe! Nego Di vai priorizar os dele sempre isso é notório, não há preconceito porque não escolheu o Fiuk para o VIP", escreveu em seu twitter.

Tainá já declarou torcida para Fiuk. "To tremendo só de ver a propaganda #TeamFiuk" escreveu como legenda em uma foto dos dois, publicada seu Instagram. Na casa, o artista está no grupo da Xepa que passa por várias discussões sobre a compra de alimentos, além disso, Fiuk perdeu 500 estalecas por comer uma banana do grupo Vip.