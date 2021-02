O ator Lázaro Ramos, 42, escreveu e publicou um texto em apoio a Lucas Penteado, nesta segunda-feira (1), após o Jogo da Discórdia. Na publicação feita em seu Instagram, o ator lamenta as situações que Lucas passa na casa mais vigiada do Brasil.

"Lucas, te conheço. Sei que você vai se encontrar. Tudo o que você esta passando por ai e um sofrimento gigante que voce nao merece", escreveu o artista. Ele também comenta sobre as falhas no cabelo de Lucas: "Ver voce com a cabeca tomada pela alopecia, que e essa doenca causada pelo estresse, da angustia".

"Ver voce passar da euforia para esse desespero e solidao, dispara varios gatilhos como falei no texto anterior, mas saiba que sua familia te ama e tem muita gente que esta compreendendo o que voce esta passando e enviando energias para que voce possa aguentar firme e sair desse programa maior do que quando entrou e sendo o Lucas que conhecemos", completou Lázaro.

Lucas é alvo de retaliações na casa em decorrência de algumas atitudes suas. Na dinâmica do Jogo da Discórdia ele foi apontado pelos outros confinados, juntamente de Juliette, como um dos maiores canceladores do reality.

"Eu reconheço o que todo mundo está falando e concordo, aliás. Você comete um erro, você tem que lidar com a situação e é muito complicado, mas é necessário. [...] Não acho que você cometer um erro te faça errado em todas as outras questões e que desconsidere toda uma luta, toda uma vivência", disse Lucas em seu discurso no Jogo, que apontou Karol Conká como a maior canceladora.