O jogo parece estar mudando no Big Brother Brasil 21. A eliminação de Karol Conká, 35, Nego Di, 26, e Lumena Aleluia, 29, nas últimas semanas deu outra cara à competição. Mas quem achou que o desmantelamento do grupão daria força ao G3 se enganou.

O G3, até então preferido do público, também teve uma semana conturbada e parece que hoje já faz parte do passado. Sarah Andrade, 29, Gilberto Nogueira, 29, e Juliette Freite, 31, não se entenderam mais sobre suas prioridades e acabaram se afastando.

De um lado, Sarah e Gilberto declararam seu descontentamento com Carla Diaz, 30, ideia que os aproximou da dupla Rodolffo Mathaus, 32, e Caio Afiune, 32. Do outro lado, Juliette defendeu a atriz, o que passou a lhe render críticas dos até então aliados.

Junto a essa movimentação, Sarah passou a usar palavras fortes contra a colega, o que não foi bem visto pelo público. Antes disso, a consultora de marketing já tinha enfrentado alguns julgamentos por declarar que gosta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Com esse cenário, Sarah despencou no IPD (Índice de Popularidade Digital), indo de 45,96, na semana passada, para 38,16, com queda em todas as dimensões do índice, principalmente valência (reações positivas e reações negativas), que caiu 48%.

Publicado semanalmente pela Folha de S.Paulo, o ranking da consultoria Quaest avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico calcula a importância de cada dimensão, e posiciona os candidatos em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

Na comparação com os colegas, Sarah caiu três posições no ranking, indo da terceira para a sexta colocação. Por outro lado, Juliette ganhou uma posição e agora lidera a lista, como a competidora mais popular nas redes sociais, inclusive entre eliminados.

Juliette na semana passada estava na segunda posição, atrás de Lucas Penteado, 24, hoje na terceira colocação. A grande novidade do top 3 é Fiuk, 30, que voltou à vice-liderança, posição que teve na primeira semana do programa —ele era o 6º na semana passada.

O crescimento de Fiuk aconteceu de forma gradativa nas últimas semanas, desde que retornou do Paredão com Nego Di e Sarah. Nesta semana, ele ainda se aproximou de Sarah e Gil, levantando especulações sobre um novo G3, agora com o cantor.

PAREDÃO FALSO

Já em relação ao Paredão falso da noite desta terça-feira (9), Carla Diaz tem tudo para ser a premiada pelo público para acompanhar o andamento da casa de um quarto secreto, podendo ouvir eventualmente as conversas dos companheiros.

A atriz está na sétima posição do ranking, a mesma que tinha na semana passada, e muito à frente de seus concorrentes: Arthur Picoli, 26, Caio e João Luiz, 24. Entre eles, Caio e João têm índices parecidos, na 13ª e na 15ª posição, respectivamente.

Arthur é o competidor com pior número em popularidade digital entre os brothers na berlinda. Ele estava na 15ª colocação na semana passada, mas caiu para a 18ª e é agora o lanterna entre os competidores confinados. Atrás dele estão apenas Nego Di e Lumena.