Sarah Andrade, do BBB 21, afirmou que pediu desculpas para Juliette, a grande vencedora do reality. No início da disputa, as duas e Gil eram aliados na disputa e foram apelidados dentro da casa de G3.

Durante a competição, porém, Sarah e Gil se distanciaram da paraibana. A consultora de marketing digital chegou a votar em Juliette para ir ao Paredão.

"Meu encontro com a Juliette foi rápido, durante a gravação do reencontro do BBB. Na primeira oportunidade que tive, pedi desculpas. Fiz de coração. Foi bom ter falado com ela", afirmou Sarah em entrevista para a Quem. A reconciliação não foi mostrada no programa BBB 101, que reuniu os participantes do reality.

A ex-sister também falou sobre o seu desejo de morar com Gil em São Paulo. "Seria divertidíssimo. E eu teria um grande amigo do meu lado."

Em live do Gshow, o doutorando em economia disse, porém, que não vai conseguir morar com Sarah.

"Sou contratado da Globo, vou morar no Rio de Janeiro, em nome de Jesus! Estou esperando só eles me mandarem um lugar para morar. Estou muito feliz. Sarah super entende. Queria muito, eu amo, mas a gente não pode perder oportunidade, né? Ela tem meu amor, meu coração", afirmou Gil.