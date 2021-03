Magazine BBB21: Sarah é eliminada com 76,76% dos votos após perder favoritismo A sister perdeu a popularidade nas últimas semanas pelo seu posicionamento dentro da casa

No paredão desta terça-feira (30), Sarah foi eliminada como previsto pela enquete do O POPULAR. A consultora de marketing teve 76,76% dos votos para deixar a casa. Juliette e Rodolffo permanecem no jogo, eles ficaram com 1,24 e 22% dos votos, respectivamente. Sarah chegou a ser considerada uma das favoritas da temporada por perceber o que acontecia dentro da cas...