Magazine BBB21: Parcial de enquete aponta que Lumena deve ser a eliminada da semana Confira a porcentagem da participante, de Projota e Arthur

Enquete feita pelo POPULAR na noite do último domingo (28), até o momento indica que Lumena deve ser a eliminada desta semana com 53% dos votos. Na berlinda, Projota em segundo com 43%, e Arthur com 4%. Relembre O líder João Luiz indicou Projota, sob a justificativa de estar priorizando o cultivo de relações dentro da casa e disse que o rapper nã...