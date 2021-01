A prova de resistência do BBB 21 começou nesta segunda-feira (25) e, após quase nove horas, os vencedores são Nego Di e Lucas Penteado. A dupla do grupo Camatore irá ficar imune na primeira semana do reality. A última equipe a deixar a prova foi Gilberto e Sarah, que erraram o produto a ser entregue.

Antes da dupla composta por dois anônimos, Pocah e Kerline, desistiram quando restavam poucos minutos para a marca de oito horas. Para vencer, as duplas precisariam se equilibrar em uma plataforma até uma campainha tocar, então deviam pegar um produto de determinada cor antes de o tempo acabar. É eliminado quem descer da base fora da hora ou entregar o produto errado.

Os primeiros a deixarem a prova foram Caio e Rodolffo, seguidos respectivamente por Carla Diaz e Camilla de Lucas, que não acharam o produto a tempo, Karol Conká e Arcrebiano, eliminados porque Bil caiu da plataforma, e Thaís e João Luiz, que também não conseguiram encontrar o produto indicado a tempo.

Os outros seis participantes do reality estão juntos em uma casa separada. Lumena, Juliette e Arthur, do grupo Pipoca, e Fiuk, Projota e Viih, do grupo Camarote, foram os mais votados pelo público para começarem a semana imunes e permanecerão no outro local por tempo ainda não informado.

Os brothers imunes precisam ainda decidir em consenso um nome para indicar ao paredão dessa semana. Apesar da responsabilidade, quando Tiago os informou do bônus que receberam, eles comemoraram a imunidade concedida pelo público.