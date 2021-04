"Estou arrependido. Não aplaudo o que eu fiz". Essa foi a reação de Rodolffo sobre o episódio em que comparou o cabelo de João Luiz com a peruca de um homem das cavernas. A comparação, apontada como racista nas redes sociais, contribuiu para a saída do cantor sertanejo do BBB 21 (Globo), na noite desta terça-feira (6).

Rodolffo foi eliminado no Paredão, o décimo do Big Brother Brasil 21. O cantor sertanejo foi quem mais teve votos (50,48%) para deixar a casa e está fora da disputa por R$ 1,5 milhão.

Em entrevista ao Gshow, ele voltou a dizer que vem de um mundo restrito e que é "chucro demais". Por isso, ao entrar na casa pediu paciência e inteligência na hora de ser corrigido. "Fiz um comentário idiota", disse.

Na entrevista após a eliminação, o cantor garantiu que não teve a intenção de magoar o professor. A apresentadora Ana Clara, no entanto, opinou que o problema foi Rodolffo não ter pedido desculpa quando João falou para ele sobre a situação, no Jogo da Discórdia, na segunda-feira (5).

Sobre o episódio, o cantor sertanejo disse ainda que concordou com o tratamento dado pelo BBB 21, com uma explicação didática do apresentador Tiago Leifert. Antes de anunciar o eliminado no Paredão, Leifert explicou para Rodolffo a importância do cabelo black power do professor João Luiz.

Rodolffo disse que vai manter a amizade com Caio fora do BBB 21 e que pretende deixar no passado as desavenças com Sarah e Gil. Sobre Sarah, ele negou a possibilidade de um romance. "Infelizmente não bateu", disse.

Em uma frase comum a participantes do BBB, ele afirmou que sua estratégia no jogo foi ser ele mesmo. "Não armei, não articulei personalidade, nada".

O pai de Rodolffo, Juarez Dias, fez uma participação ao vivo na entrevista e falou sobre o sucesso da carreira musical do filho durante o confinamento.

No final da entrevista, Rodolffo pediu desculpas mais uma vez sobre o comentário com João. "Estou aqui assumindo os meus erros e para consertá-los, assumir e ser de verdade".