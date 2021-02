Magazine BBB21: Karol Conká é alvo de 23 comunicações ao Ministério Público Ela tem sido alvo de críticas pelo comportamento adotado com os colegas de programa, em especial com o ator Lucas Penteado

A cantora Karol Conká é alvo de 23 comunicações recebidas pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) por causa da sua conduta no reality show BBB (Big Brother Brasil), da TV Globo. Ela tem sido alvo de críticas pelo comportamento adotado com os colegas de programa, em especial com o ator Lucas Penteado. As comunicações são relatos enviados ao MP-...