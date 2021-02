A semana turbulenta do Big Brother Brasil 21 acabou tendo impacto negativo na popularidade de seus participantes, principalmente, daqueles que já eram "famosos" e acumulavam um número considerável de seguidores nas redes sociais. Desde a última quinta (4), apenas Carla Diaz e Rodolffo cresceram expressivamente nesse quesito.

O impacto positivo do início do programa no perfil dos brothers já tinha mostrado um enfraquecimento na semana passada, quando a cantora Karol Conká e a psicóloga Lumena começaram a registrar quedas. Agora, no entanto, a redução se estendeu também ao rapper Projota, à cantora Pocah e ao comediante Nego Di.

Dessa vez, foi Projota quem teve o maior impacto, caindo de 4,4 milhões de seguidores no Instagram, na última quinta, para 3,9 milhões. Atrás dele estão Karol Conká, que foi de 1,4 milhão para 1,2 milhão, e Pocah, que foi de 12,5 milhões para 12,3 milhões. Já Nego Di teve pouca alteração, 1,3 para 1,2 milhão.

Entre os famosos, quem mais cresceu na última semana foi a atriz Carla Diaz, que saltou de 4,5 milhões para 5,7 milhões. Mas também tiveram saldo positivo Rodolffo, Viih Tube e Camilla de Lucas. Curiosamente, o maior crescimento foi de Lucas Penteado, que desistiu do programa no último domingo (7) --foi de 2,2 mi para 8,4 mi.

Além da desistência de Lucas, que já vinha sendo alvo de ataques e isolamento dentro da casa, a semana também foi marcada pela briga de Karol Conká e Carla Diaz, devido ao ciúme da cantora do modelo Arcrebiano, o Bil. Além disso, também houve o fortalecimento de um segundo grupo na casa, formado por Gilberto, Sarah e Juliette.

Apesar das quedas de popularidade entre os famosos, essas dinâmicas parecem ter fortalecido os anônimos da casa, que compõem o grupo Pipoca. Dos oito que permanecem no reality, apenas Lumena continua a registrar queda. Dos 217 mil seguidores que ela conquistou na primeira semana, ela caiu para 163 mil e depois para 159 mil.

Do Camarote, os destaques são Juliette, que saltou de 3,7 milhões, na semana passada, para 7,3 milhões; Sarah, que foi de 1,8 milhão para 4,5 milhões; e Gilberto, de 1,1 milhões para 4,1 milhões. Até mesmo Arcerbiano, que saiu no paredão de terça (9), teve uma alta importante, de 818 mil para 4,2 milhões em uma semana.

Diante da montanha-russa que se tornaram as redes sociais dos competidores, surgiram boatos na web de que alguns deles poderiam estar comprando seguidores, o que foi negado pelos perfis de Lumena e Karol nos últimos dias. Os administradores do perfil da psicóloga chegaram a dizer inclusive que grande parte dos seguidores são haters, o que tem os preocupado.

Veja a evolução de seguidores dos competidores:

PIPOCA

Arthur: 55,2 mil - 616 mil - 1 mi - 1,2 mi

Caio: 27,3 mil - 1,3 mi - 2,3 mi - 2,8 mi

João Luiz: 8.799 - 194 mil - 250 mil - 306 mil

Bil (Arcrebiano): 35,7 mil - 431 mil - 818 mil - 4,2 mi

Juliette: 4.297 - 1,2 mi - 3,7 mi - 7,3 mi

Kerline: 78 mil - 342 mil - 400 mil - 841 mil

Lumena: 3.895 - 217 mil - 163 mil - 159 mil

Gilberto: 24,2 mil - 794 mil - 1,1 mi - 4,1 mi

Thais: 27,7 mil - 569 mil - 914 mil - 1 mi

Sarah Andrade: 19,5 mil - 247 mil - 1,8 mi - 4,5 mi

CAMAROTE

Fiuk: 1,3 mi - 2,4 mi - 2,3 mi - 2,3 mi

Karol Conká: 1,5 mi - 1,8 mi - 1,4 mi - 1,2 mi

Carla Diaz: 2,2 mi - 3,7 mi - 4,5 mi - 5,2 mi

Camilla de Lucas: 2,9 mi - 3,6 mi - 3,8 mi - 3,9 mi

Pocah: 11,4 mi - 12,2 mi - 12,5 mi - 12,3 mi

Nego di: 1 mi - 1,3 mi - 1,3 mi - 1,2 mi

Lucas Penteado: 199 mil - 667 mil - 2,2 mi - 8,4 mi

Rodolffo: 1,4 mi - 2 mi - 3 mi - 3,3 mi

Viih Tube: 16,2 mi - 16,8 mi - 16,8 mi - 16,9 mi

Projota: 2,9 mi - 3,8 mi - 4,4 mi - 3,9 mi