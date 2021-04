O emparedado Rodolffo vem sendo acusado por muitos telespectadores do BBB 21 de praticar atitudes racistas e homofóbicas, e internautas cobram o posicionamento de famosos como Rafa Kalimann, 28, e Marília Mendonça, 25, que ainda não se manifestaram.

Nesta segunda-feira (5) a cantora de sertanejo foi acusada de "passar pano" para atitudes preconceituosas, pois não declarou torcida contra o artista. Mendonça é uma das celebridades que acompanha o BBB e chama atenção dos fãs por seus comentários sobre o reality.

Em resposta a um questionamento sobre sua opinião neste paredão, a cantora respondeu: "Só pra responder coletivamente: não [vou me posicionar]. Tô bem de boa com a minha vida e meus problemas", escreveu em seu Twitter.

"Mal estou me posicionando para pagar as parcelas das minhas contas. Estou bem tranquila. Nem gasta energia me enchendo o saco. Quando o problema for comigo, aí vocês me chamam", concluiu a artista. A resposta revoltou internautas que relembraram do episódio entre Rodolffo e João no Jogo da Discórdia.

Depois disso, Mendonça fez uma série de tuítes falando sobre cancelamento e explicando pontos que foram apontados como ela ter feito mutirões para eliminar Karol Conká e Nego Di. "Meu erro foi ter me enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos que estão me julgando, entraram também".

"Eu jamais declarei torcida para ninguém. Torcia para o Projota antes de começar o programa". Em outro tuíte a cantora disse: "Talvez vocês tenham conseguido o queriam de mim... Podem ficar felizes, porque eu tô na merda".

Já Kalimann, ex-mulher do cantor, disse que preferiu se segurar e não falar tanto sobre o BBB 21. Quanto a Rodolffo ela afirmou: "Eu estou segurando um pouco a emoção por questão profissional mesmo, por um pedido profissional".

"Mas se fosse uma escolha pessoal minha [de se posicionar ou não], eu estaria no meu direito de fazê-la. Sim, estaria no meu direito", disse em seu Instagram. Ela ainda desabafou que vem sendo muito cobrada e culpada por questões que acontecem no jogo.

"Vocês têm me culpado muito, e isso está passando muito [dos limites]. Falo como mulher, principalmente. Eu venho lutando muito, trabalhando meu psicológico e coração nos últimos anos para ter um coração leve, livre e em paz, para eu seguir com a minha vida", continuou.

Ela ainda disse que não aceitará que seu nome continue sendo envolvido de forma negativa com as questões do BBB 21. "Saibam que eu não estou falando sobre por este motivo profissional, e que eu também não acho válido de jeito nenhum desvalorizar qualquer apontamento vindo de vocês em relação a isso sobre a minha vida".

Kalimann irá ter um programa dirigido por Boninho, apesar de não poder dar muitas pistas sobre o que vem por aí ela disse: "É um projeto para o fim de abril, com direção do Boninho. Vai ser muito a minha cara. Tive liberdade para criar. Estou com expectativa muito grande. Vou poder ser eu mesma".