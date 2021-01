Um funk com uma mistura de batidão em homenagem ao flerte entre Fiuk e Juliette no BBB 21 já viraliza nas redes sociais. Criada por MC WC, a música "Calma, Juliette" no YouTube, em oito horas, já ultrapassava as 40 mil visualizações.

Em uma parte da letra, o artista brinca sobre a velocidade de Juliette em tentar um romance. "Já tá fazendo até planos/ Olha que imaginação/ Chamou a Cleo de cunhada e o Fábio de

sogrão".

Em outro momento da canção, a letra diz: "Calma Juliette/ O cara só foi educado/ Disse, 'oi, tudo bem, obrigado'/ E tu chamou de namorado.

A presença de Fiuk no BBB 21 (Globo) despertou o interesse de boa parte das mulheres da casa. O ator e cantor, que está no grupo de seis imunizados pelo público antes mesmo da estreia do programa, foi cercado pelas colegas de confinamento durante a noite.

A cena não passou despercebida por Lucas Penteado, que quis saber se Fiuk está interessado em alguma das meninas. "A pergunta aqui que não quer calar, todo mundo lá está perguntando isso: Com quem Fiuk ficaria?", questionou.

"Eu sou muito tímido", desconversou o filho de Fábio Jr. "Não vim para férias com os amigos."