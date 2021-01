Na casa "extra" do BBB21, Fiuk conversou com Projota e Arthur sobre sua época de escola e revelou sofrer bullying e que tinha problemas respiratórios. Os brothers que estão na casa estão imunes por terem sido mais votadas pelo público, são eles: Lumena, Juliette e Arthur, do grupo Pipoca, e Fiuk, Projota e Viih, do grupo Camarote.

"Teve uma época que eu levava tubo de oxigênio para a escola. Os moleques me davam tapa na cabeça e era falta de ar na hora. Fui internado três vezes. Minha mãe foi muito parceira, se não fosse por ela... Eu chorava sozinho", conta o artista.

O cantor também relembrou como foi o diagnóstico de DDA (transtorno de deficit de atenção): "Não era uma coisa positiva na escola, os moleques acabavam comigo. Eu não conseguia ser amigo de ninguém. As meninas sempre ficavam com dó, mas até a minha pré-adolescência foi brabo. Quando eu li, conheci o que era DDA".

Os brothers imunes precisam ainda decidir em consenso um nome para indicar ao paredão dessa semana. Apesar da responsabilidade, quando o apresentador Tiago Leifert os informou do bônus que receberam, eles comemoraram a imunidade concedida pelo público.

Além dos participantes mais votados pelo público, Nego Di e Lucas Penteado, dupla composta por dois participantes do grupo Camarote, também receberam imunidade por vencerem a primeira prova de resistência da edição, após cerca de 9 horas, nesta terça-feira (26).