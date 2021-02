Após ser eliminada no paredão contra Sarah e Rodolffo e deixar a casa mais vigiada do Brasil com 83,50% dos votos, Kerline esteve no programa Mais Você (Globo) nesta quarta-feira (3). "Eu ainda não estou entendo muito bem o que está acontecendo. Eu costumo ser muito decisiva e costumo ser muito clara. E quando fui desestabilizada no jogo, eu fiquei cega, tive várias crises de choro", contou.

No reality, ela e Lucas Penteado tiveram uma desavença na festa, o que desencadeou uma série de brigas e confusões que aconteceriam nos próximos dias. A ex-bbb também contou como se sentiu em relação à brincadeira do cupido, promovida pelo integrante do time Camarote. "Eu me senti um pouco coagida, mas talvez não tenha conseguido me posicionar", disse.

"A forma que tive de responder foi uma brincadeira e ele também se sentiu magoado. Jamais era a minha intenção magoá-lo. Era nossa primeira festa e eu queria me divertir. Não precisava forçar uma situação de paquera, porém aquilo foi maximizado para a casa em diferentes situações. Não queria te magoado ninguém", continuou Kerline.

Ana Maria Braga, 71, então perguntou o que ela achava da cantora Karol Conká, mas Kerline não expôs muito sua opinião. "Não deu para conhecer perfeitamente nenhum dos participantes. Eu mesma não sabia quem ali poderia estar atuando ou não. Eu tentei ativar meu modo 'estou na defensiva'. Em nenhum momento eu agi de má fé com ninguém", respondeu.

Ela também comentou sobre Fiuk e Camilla de Lucas, afirmando que a influenciadora digital é muito direta e "sempre manda a real". Quando ao ator e cantor, Kerline diz que não conviveu muito com o brother: "O Fiuk é o cozinheiro, é reservado demais. É aquela pessoa mais na retaguarda, mais na dele. Não tive muito espaço com ele".

Por fim, ela também falou sobre Caio, com quem ela deixa sua torcida. "O Caio é meu irmãozinho, ele é muito parecido com meu irmão. É um querido de verdade. Cheguei para ele e falei que ele é um cara muito legal. Estou torcendo por ele! Acho que ele ganha!", afirmou.