A segunda festa do BBB 21 (TV Globo), iniciada na noite de sexta-feira (29) com o tema Herança Africana, transcorreu madrugada adentro cheia de fatos que levaram fãs do reality show a inundar a internet com comentários. Entre os quais muitos posicionamentos de celebridades reconhecidamente por acompanharem de perto o programa.

O ator Lucas Penteado foi o protagonista das maiores polêmicas. Além de Kerline, com quem ele já havia tretado na semana passada, vieram desentendimentos com Karol Conká, João Luiz e Camilla de Lucas. A cantora Lexa foi ao Twitter manifestar sua opinião: "Gente, o Lucas precisa de ajuda urgente! Ele está completamente desestabilizado! O Lucas passou de todos os limites", afirmou. Em meio a muita discussão, Lucas Penteado chegou a arrumar suas malas para deixar o programa. Outros competidores fizeram uma reza no início da manhã contra as energias pesadas.

A influencer Rafa Kalimann, vice-campeã do BBB 20, não quis citar nomes, mas deixou seu recado. "O que foi essa festa? Acordei com raiva, viu", escreveu, enquanto a sertaneja Marília Mendonça ironizou os acirrados debates sociais da edição. "Estou indo dormir porque resolvi assistir BBB para me alienar, e não pra me tornar culta", queixou-se ela.

Neymar não ficou de fora, e fez questão de defender a participante Juliette Freire, que também virou alvo de algumas críticas. "Se eu fosse a Juliette eu já tinha mandado uns dois ou três para casa do c******", disparou.

A festa Herança Africana começou com dança e brincadeiras, mas Lucas tentou resolver a treta da última festa com Kerline, e durante a conversa voltou a questioná-la sobre um possível romance entre os dois. Ela afirmou que estava sendo colocada contra a parede.

Mais uma vez, Kerline terminou chorando no quarto colorido, o que motivou outros brothers a tentarem conversar com Lucas. A cantora Karol Conká o confrontou e afirmou que ele não iria desestabilizar Kerline. Lumena Aleluia também ficou alterada e discutiu com o companheiro de confinamento, que tentou se explicar.

Pela manhã deste sábado (30), os competidores se dividiram pela casa, preparados para dormir, mas as conversas sobre as brigas da madrugada continuaram. Um grupo resolveu então rezar para afastar as energias pesadas da casa.