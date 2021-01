A estreia do BBB 21 rendeu boa audiência para a Globo tanto no cenário paulista quanto no carioca. Segundo a emissora, nas duas cidades houve um aumento na média da faixa de horário com relação às quatro últimas segundas-feiras.

Segundo os dados, São Paulo obteve 27 pontos de audiência e 49% de participação (participação de um programa no universo de aparelhos ligados), um aumento de 17% que equivale a quatro pontos a mais de ibope na comparação citada. Já no Rio de Janeiro, foram 31 pontos de audiência e 52% de participação, um crescimento que se define por oito pontos a mais de audiência.

A título de comparação, os índices de 2021 são melhores dos índices do BBB 20 e BBB 19. Segundo dados oficiais, o programa marcou 25 pontos de audiência em sua primeira exibição em 2020. Foram três pontos a mais do que a estreia do BBB 19 um ano antes.

O índice do BBB 21 também é bastante superior aos registrados na estreia do reality concorrente, A Fazenda 12 (Record), em setembro do ano passado.

A Fazenda 12 teve a melhor estreia dela desde 2013, na Grande São Paulo. O primeiro episódio da 12ª temporada marcou 13,6 pontos de média (cada ponto do Kantar Ibope equivale a cerca de 73 mil domicílios), tendo alcançado 15 pontos de pico, garantindo a vice-liderança isolada na audiência na ocasião. O programa ainda ficou nove minutos na liderança.

No primeiro programa da nova edição do BBB, os 14 participantes que estão na casa principal tiveram de mostrar qualidade para ganhar a primeira imunidade do jogo.

Na prova, cada dupla tinha de permanecer numa base até uma campainha tocar. Eles tinham de pegar um produto com uma cor específica antes de o tempo acabar. Seria eliminado quem descesse da base fora da hora ou entregasse o produto errado. A última dupla que restasse ganharia a imunidade. Nego Di e Lucas foram os campeões.

Já os participantes Lumena, Juliette e Arthur, do grupo Pipoca, e Fiuk, Projota e Viih, do grupo Camarote, começaram o jogo do BBB 21 em casas separadas dos outros 14 jogadores. Eles terão de colocar alguém no Paredão.