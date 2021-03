Embora Arthur e Projota sejam grandes amigos no Big Brother Brasil 21, fora do reality, a equipe que cuida das redes sociais do instrutor de crossfit foi criticada nas redes sociais ao não fazer campanha para que o rapper permaneça na casa.

"Neste Paredão não iremos manifestar nosso posicionamento, e deixaremos livre para vocês votarem em quem desejarem", escreveu a administração do perfil oficial de Arthur no Twitter.

A postura da equipe gerou repercussão. "Adms falsos vocês hein? Projota é o melhor amigo do cara. Mesmo sabendo que vai sair, o mínimo era vocês ajudarem no mutirão dele. Vocês são zoados. Espero que os fãs do Projota retribuam votando no Arthur quando ele estiver no paredão", comentou uma internauta.

"Até o adm é banana", escreveram outros. Fãs do reality lembraram ainda que Projota imunizou o instrutor de crossfit, o que o impediu de ir ao Paredão, já que ele era a primeira opção de Fiuk. Procurada pelo F5, a equipe de Arthur não se manifestou até a conclusão deste texto.

O rapper disputa a preferência do público contra Pocah e Thaís.