Magazine BBB21: Em novo recorde de rejeição, Karol Conká é eliminada com 99,17% dos votos O quarto paredão do programa foi formado por Arthur, Gilberto e a cantora e apresentadora curitibana, considerada a vilã da casa

A cantora Karol Conká foi eliminada da vigésima primeira edição do Big Brother Brasil nesta terça-feira (23). O quarto paredão do programa foi formado por Arthur, Gilberto e a cantora e apresentadora curitibana, considerada a vilã da casa. Com 99,17% dos votos, Karol bateu o novo recorde de rejeição da história do BBB. Até a saída da cantora, o recorde de rejeiç...