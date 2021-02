A atriz Carla Diaz está chateada com Lumena na casa do BBB 21. Em conversa com Pocah, reclamou da forma como a baiana a trata por ser uma mulher branca. Ela sente falta de sororidade por parte da DJ.

"O que não entendo é a agressividade. Não é nem agressividade, é o peso das palavras no ao vivo, entende? Eu acho desnecessário uma mulher fazer isso com a outra", comentou.

Chorando, Carla lembrou da forma como Lumena falou dela no Jogo da Discórdia da noite de segunda-feira (15). A DJ, que disse ao vivo que Carla não tinha a menor chance de vencer o BBB 21, também usou a palavra "mediocridade" para se referir ao jeito como Carla leva o jogo no programa.

"Apontou o dedo envolvendo questões que são muito sérias para mim também. Eu fiquei meio desconcertada. Eu não quero que as pessoas achem que eu estou aqui falando mal dela, porque não estou", desabafou a atriz.

Pocah, então, aconselhou a atriz a não tentar se entender com Lumena. A cantora teve uma discussão feia com Gilberto na madrugada e preferiu se afastar de mais problemas.

Além disso, durante a madrugada, Lumena voltou a atacar seu desafeto em conversa com Karol Conká. "Carla tem cagada transbordando ali. Toda cagada na merda da branquitude. Não vem me iludir. Vai fazer teu corre, não enche meu saco", disparou.

Mais tarde, Carla foi pedir conselhos de Arthur, seu namorado na casa. Ela confirmou que o clima está péssimo e que ela não conseguia parar de chorar desde a hora em que foi fazer o Raio-X, na parte da manhã.