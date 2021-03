Aconteceu na noite deste domingo (7), o tão esperado paredão falso. O participante que receber o maior número de votos não será eliminado do BBB nesta terça-feira (9), mas, sim, ganhará o benefício de ficar em um quarto com mordomias acompanhando o jogo por alguns dias antes de retornar para a competição.

Após breve dúvida se daria a imunidade para o amigo Projota ou para Carla, com quem se relaciona no reality, Arhur decidiu imunizar o rapper. "Minha escolha vai em cima do que vivemos aqui", disse o professor. Antes de começar a votação, Tiago Leifert avisou que Rodolffo faria duas indicações: uma pessoa do VIP — que conta com Caio, Sarah, Gilberto, Viih Tube e João — e um nome da Xepa, que tem Fiuk, Camilla, Thaís, Pocah, Arthur, Carla Diaz e Juliette.

Surpreso com a novidade, Rodolffo vota em Carla, que já era sua primeira opção, alegando que a atriz é incoerente e desleal. "Se ela fosse leal ao cara que ela está ficando dentro da casa, acho que ele não pensaria duas vezes antes de imunizá-la. Do ViP, o cantor escolheu João para ir ao Paredão. "Não tem motivo, as outras pessoas são muito próximas a mim", disse o sertanejo.

Com votos de Fiuk, Juliette, Thaís e João, Arthur foi o mais votado pela casa. Os dois indicados pelo líder foram informados que tinham direito a um contragolpe cada. Carla puxa Caio à berlinda e João indica Pocah. Os dois nomes votados pelo líder não jogam a prova Bate e Volta, que foi disputada por Arthur, Caio e Pocah.

Pocah vence e comemora por estar fora do Paredão, que ela não imagina ser falso. Conforme explicado por Leifert antes da porva do líder, cada um dos integrantes desta berlinda terá benefícios. Todos eles garantem vaga na próxima disputa da Prova do Líder, na quinta-feira (11), não podendo ser vetados por Rodolffo. O mais votado pelo público, além de ir para um quarto secreto poderá anular uma imunidade do anjo nas próximas duas semanas. Já o menos votado pelo público terá direito a um voto com peso dois no mesmo período.