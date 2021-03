Carla Diaz e Arthur tiraram o dia para discutir a relação no BBB 21 (Globo). A atriz já estava estranhando o comportamento do namorado há alguns dias, mas resolveu falar com ele sobre o assunto nesta sexta-feira (5).

"Tudo muito estranho, não quero tirar conclusões, não quero falar nada, mas, assim, quando ele mais precisou eu estava do lado dele", comentou ela à amiga Pocah. "Agora quer pular fora porque o negócio virou para mim, não estou entendendo."

À tarde, o casal conversou na sala. E ela desabafou: "Tem duas semanas, Arthur, que por conta de paredão e tudo, eu até me isolei de algumas pessoas, porque eu vi que você estava precisando muito". "Eu fiz de coração mesmo. Para mim, foi uma questão de carinho, parceria, acolhimento", afirmou. "Ai quando aconteceu comigo, quando virou comigo, eu senti que você [se afastou]".

"Você está me responsabilizando como se eu estivesse fugindo", reclamou o instrutor de crossfit. "Se você não acreditar quando eu falo que o problema está comigo, no que você vai acreditar? O que mais eu posso te falar."

Ele disse que pediu para ficar um pouco sozinho, mas não foi atendido. "Eu falei: 'vamos conversar amanhã'. Você vira e fala: 'Você acabou comigo'. Eu tinha falado que o problema é comigo mesmo", garantiu.

"Mas sabe aquela questão de querer ajudar também, se eu vejo uma pessoa mal eu quero [ajudar]", respondeu ela. "Se a pessoa já tem os problemas dela e eu não posso, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar", retrucou ele.

"De repente o meu jeito não é o mais certo. Mas como sempre, a gente se comunica mal, foi desde que a gente começou", avaliou ele. "Por grande influência minha, porque eu tenho uma grande dificuldade relacionado isso. Sou imperfeito, eu estou melhorando muito."

Ele ainda disse que se sente culpado pela rejeição que Carla está sofrendo dentro da casa. "Talvez, se a gente não tivesse ficado as pessoas te amassem aqui dentro", avaliou.

Sem conseguir avançar na resolução do problema, a atriz acabou encerrando o assunto. "Eu acho que a gente não vai chegar em algum lugar com essa conversa", disse. "Talvez você esteja com as suas questões e eu com as minhas, e talvez seja melhor mesmo cada um ficar na sua."

Os dois realmente não chegaram a uma conclusão. "O que você quer?", perguntou ele. "Não sei o que eu quero, e você, o que você quer?", quis saber a atriz. "Bom, eu já falei que uma das minhas prioridades aqui dentro é você. Para mim, entre aspas, não muda em nada", disse ele. "A não ser pela parte boa de ter uma companhia. Em relação a jogo, estar com você não prejudica em nada."