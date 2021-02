A atriz Carla Diaz deu um emoji de banana para Arthur no queridômetro desta quinta-feira (18). O casal passou a Festa do Líder de Karol Conká junto, porém na hora de dormir, Carla ficou sozinha na cama enquanto o preparador físico dormiu no chão ao lado de Projota.

Durante a festa, a sister questionou porque Arthur tinha passado o dia distante. Ele se justificou ao afirmar estar apenas dando espaço para Carla, pois tinha medo de ficar muito em cima e se tornar invasivo. Após resolver o mal-entendido, os dois até cogitaram de dormir mais cedo para aproveitar o edredom no quarto colorido.

Porém, o casal aproveitou a festa até o fim. Quando foi dormir, a atriz passou mal e isso fez com que Arthur deixasse a cama para ela. Após dar o emoji de banana no queridômetro, Carla voltou a dormir. Ela já havia comentado com João, na última terça-feira (16), que sentia que o brother estava esquisito.

"Ontem ele ficou meio esquisito com a saída do Nego Di", fala a atriz. "Posso estar enganada também. Ele estava me tratando muito 'brother' e aí comecei a tratar como brother também", completa. O professor de geografia então opina: "Acho que ele deve estar pensando bastante porque, querendo ou não, eles estavam próximos ali".

Nego Di foi o eliminado com maior percentual de votos de toda a história do Big Brother Brasil. Com 98,76% dos votos, o brother deixou a casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira. O casal que surgiu há quase uma semana, começou a ter conflitos desde então.