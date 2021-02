Polêmica na casa do BBB 21, a rapper Karol Conká é a participante mais buscada no YouTube. De acordo com a plataforma, as procuras por vídeos que a envolvem cresceram mais de 700% em comparação com a semana anterior.

Entre os dias 2 e 3 de fevereiro, momento posterior ao primeiro Jogo da Discórdia e a noite da primeira eliminação, Karol Conká foi muito pesquisada. E dentre os termos mais utilizados no site e vídeos estão: "Karol Conká expulsa Lucas da mesa", "Karol Conká humilha Lucas" e "Karol Conká xenofobia".

O BBB 21 tem feito sucesso nas mídias sociais. O programa ficou em nono lugar no ranking dos assuntos de maior alta do YouTube e as buscas cresceram 80% entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro em comparação com os sete dias anteriores.

Outro participante que tem sido motivo de buscas é o rapper Projota. As buscas pelo artista subiram mais de 120%, o que tornou o cantor o sétimo assunto com maior crescimento no período analisado.

O interesse pelo rapper superou o por Manu Gavassi na primeira semana da edição de 2020. Na primeira semana do BBB 21, ele foi 60% mais buscado do que a cantora na primeira semana do BBB 20.