No programa Plantão BBB (Globo) exibido nesta terça-feira (5), o ex-BBB Babu Santana comentou sobre o episódio em que Rodolffo comparou o cabelo de João com a peruca do castigo do monstro. "Eu acho que eu seria expulso da casa", disse ele sobre o que faria.

O ator disse que no começo ficou um pouco incomodado com a escolha do professor em ficar quieto, já que faria diferente. Porém, ele afirma que Rodolffo está errado e diz: "O cara se justifica de uma forma como se fosse um recém-nascido", fazendo referência ao cantor falar que não sabia.

"Depois dele ser detonado, quando as pessoas vão falar com ele, ele ainda insiste em falar um monte de asneira e besteira. Isso é um absurdo e uma "Em 2021 não tem desculpa não, não é mimimi", continua Babu. "Isso não é piada. Não é mais aceitável, o cabelo dele não parece com aquela peruca e não tem que ter comparação com nada", afirma. Para o ator, o mais chocante é ver que o cantor continuou se defendendo ao invés de pedir desculpas.

Além disso, ele também comentou sobre o racismo estrutural, e disse que o episódio foi um bom exemplo disso. "É o cara nem enxergar que ele está sendo racista". "Para o Rodolffo é uma brincadeira, mas o João sente isso a vida inteira", completou.

"Essa dor do João também foi minha dor", disse Babu. Ele explica que cabe a população "desentortar essa estrutura" que acontece no Brasil. Marcelo Adnet também foi convidado do programa e afirmou que "temos mais que escutar do que falar".

Babu relembra de uma conversa que teve durante o BBB 20, sobre o cabelo crespo. "Nosso cabelo foi muito ligado a sujeira, falta de cuidado a não ser bonito", conta. "Essa 'brincadeirinha' que o Rodolffo fazia, ele deve fazer desde a escola. Só que ele tem 30 anos, não tem que reproduzir". Por fim, o ator diz que espera que o público consiga dar um retorno para João.