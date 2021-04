Aconteceu na noite deste domingo (11) a formação do 11º Paredão no BBB 21. Após se salvar da eliminação em disputa com GIl e Rodolffo, Caio conquistou a liderança nesta quinta-feira (8) ao vencer uma prova de habilidade.

Como esperado, João, o Anjo da semana, imunizou Camilla, que, portanto, não poderia ser votada por nenhum dos participantes, assim como o líder Caio. Fiuk também não poderia receber votos, já que foi direto ao Paredão ao perder a chamada Final do Mal, no dia da prova do líder.



Caio já tinha decidido que indicaria Thaís ao Paredão e foi fiel ao discurso que ensaiou com Gil neste sábado (10). "Não é com agrado que faço isso, mas analisando minha trajetória no jogo, nós éramos próximos e não sei a razão, mas nos afastamos", disse o fazendeiro.

Com votos de Fiuk, Viih, Juliette e Thaís, Arthur foi o mais votado pelos colegas. Já Pocah foi ao Paredão por ter recebido votos de Camilla, Gil e João. Os dois mais votados pela casa e Fiuk disputaram a prova Bate e Volta, no qual havia quatro cômodos montados, três cozinhas e uma sala. Três portas de armários ou gavetas das três primeiras fases davam passagem para a próxima etapa. Na última, havia apenas um local com item premiado, que foi encontrado por Pocah, que, assim, se livrou do Paredão.