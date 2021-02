Ao que tudo indica, há uma primeira crise entre a relação de Carla Diaz e Arthur no BBB 21. O instrutor de crosssfit revelou a Projota estar "de saco cheio" da forma como Carla o trata e prometeu se aproximar de Lumena e Karol Conká, os desafetos da namorada.

"Carla reclamou de uma parada e ela fica com os caras que me botaram no Paredão. Aí depois quer chorar para os outros que eu fui grosso. Eu não vou falar nada, não", disse Arthur.

Aconselhado por Projota a não se estressar nem levar tudo para o extremo, Arthur continuou bravo com a situação. Em outra oportunidade, Carla se mostrou chateada por ele não vetar Karol de uma prova do Líder.

"Não pode ser dois pesos e duas medidas, na minha opinião. Só não vou ficar igual um idiota. Minha impressão [dela] é: 'O Arthur sai, eu vou continuar com a galera aqui'. Estou de saco cheio", emendou. "Você vai ver como eu vou tratar as meninas amanhã, Karol e Lumena. Vou carregar no colo, se puder", desabafou.

Mais tarde, Carla foi até Arthur para conversar. Ambos já estavam mais distantes desde a revelação de que Arthur estava no Paredão ao lado de Gil e Karol Conká. "Às vezes, eu não sei como chegar em você. Eu sinto uma barreira. Mas você sabe que estou contigo, né?", disse a atriz.

Questionada sobre que barreira seria essa, a atriz emendou: "Sei lá, mas eu também não vou ficar indo atrás porque eu não sou de ficar indo atrás o tempo todo. Chega uma hora que tem um certo limite", afirmou a sister.

Com o desenrolar da conversa, o clima foi melhorando. "Só estou te dizendo que, enfim, às vezes você pode estar achando que eu não estou nem ai para você, mas eu vim logo em seguida atrás. Me preocupo", finalizou Carla.