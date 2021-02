A noite foi longa para os participantes do BBB 21 (Globo). Para se tornar o segundo líder do programa, eles enfrentaram uma prova de resistência que atravessou a madrugada.

Os participantes formaram duplas para montar pedidos como se estivessem no drive thru de uma lanchonete.

A primeira dupla a deixar a disputa foi Karol e Arcrebiano. A segunda dupla a sair foi Juliette e Viih Tube.

Em seguida, outras duas duplas foram eliminadas em uma mesma rodada: Carla Diaz e Thaís; e Camilla de Lucas e João Luiz não conseguiram completar a dinâmica e deixaram a disputa.

A dupla Pocah e Fiuk foi a quinta eliminada da prova. Os dois participantes saíram após a cantora confundir um dos pedidos que deveria ser incluído na montagem do pedido.

Instantes após a disputa completar cinco horas de duração, Rodolffo e Caio foram eliminados por estar faltando um dos pedidos.

A última dupla a deixar a disputa é formada por Arthur e Projota. Os dois chegaram a ficar seis horas na prova, assim como Lumena e Nego Di; e Sarah e Gilberto; duplas que foram eliminadas na mesma rodada por faltar um dos produtos dos pedidos montados.

A noite começou com o primeiro líder do programa, Nego Di, descobrindo que tinha o direito de vetar uma pessoa da prova do líder. Ele escolheu o ex-amigo e atual desafeto Lucas Penteado.

De acordo com as regras da prova, o primeiro jogador deveria atentar para os pedidos que apareciam em uma tela, pegar os itens e levar até o colega. O segundo jogador deveria montar os pedidos em uma bandeja e apertar um botão quando estivesse pronto.

Era eliminado quem não fizesse isso dentro do tempo estipulado ou quem errasse o pedido. Também não poderia haver itens na bandeja do segundo jogador.

De acordo com Leifert, apenas um dos participantes da dupla vencedora vai ficar com a liderança. O outro vai receber um prêmio especial. Ele não revelou como isso será decidido.

O apresentador também antecipou alguns detalhes do que vai ocorrer nos próximos dias. Primeiro, disso que o líder desta semana terá direito a dois vetos na próxima semana.

Depois, disse que o Big Fone vai tocar três vezes nos próximos dias. A primeira será ao vivo, durante o programa de sexta-feira (5). Quem atender deverá indicar uma pessoa e imunizar outra.

O segundo toque será no sábado (6), às 10h, e quem atender também terá a mesma tarefa. O terceiro toque será no domingo (7), às 18h, e quem atender vai precisar trocar um imune por um emparedado. Se a pessoa estiver emparedada, ela poderá se salvar.