Caio Afiune, 32, de Anápolis, é um dos representantes goianos na edição do Big Brother Brasil 21 (BBB21). O anapolino, porém, acabou sendo um dos primeiros a ser criticados da edição, sofrendo ataques na internet por um possível posicionamento político, antes mesmo que o programa tivesse estreado.

Logo após a revelação dos participantes, os telespectadores começaram a investigar todo o histórico dos brothers e sisters, como são chamados os convidados do reality. Antes mesmo de entrarem na casa mais vigiada do Brasil, vários deles tiveram suas vidas pregressas expostas, inclusive Caio. Supostas informações vazadas na web sobre sua vida pessoal e posicionamento político nas redes sociais, repercutiram aqui fora. Automaticamente, o tribunal do cancelamento agiu rapidamente, dias antes da estreia do programa, colocando em risco a popularidade do fazendeiro goiano.

O que ninguém esperava é que, logo na estreia, ele iria conquistar o coração de muita gente. Com sua simpatia e espontaneidade, já ultrapassa mais de 440 mil seguidores no instagram, em apenas três dias de programa. Sua participação, inclusive, já rendeu vários memes.

Se você também quer um motivo para se apaixonar por esse goiano, aqui te darei não só um, mas cinco:

1 - O jeito de conversar - Seu sotaque goiano, com sua rapidez na fala, acaba tornando seu jeito de conversar divertido para parte do público.

2 - O início da amizade com o também goiano Rodolffo, tem conquistado muita gente. Lembrando que Caio é fã do cantor sertanejo, que faz dupla com Israel.

3 - Caio tem mostrado seu lado bem humorado, divertindo os brothers com algumas piadas

4 - O fazendeiro também é um super paizão (ele está noivo e tem duas filhas, uma de seis 6 anos e outra de 10).

5 - Segundo informações de um jornalista da Litoral FM, que conversou com sua noiva, o brother teria se endividado, para compra de cestas básicas para o Orfanato Pedacinho do Céu. Fofo e caridoso.