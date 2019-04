A 19ª edição do Big Brother Brasil está chegando ao fim. Paula e Rízia enfrentam o penúltimo paredão do reality e, de acordo com parcial da enquete paredão BBB19 - realizada pelo Popular, quem deve deixar o programa na noite desta terça-feira (9) é Rízia.

A sister possui, até o momento, 62% dos votos, contra 38% de Paula. A enquete já recebeu cerca de 40 mil votos, sendo mais de 24 mil destinados à Rízia.

Concorda com este resultado? Participe da nossa enquete!

Veja como foi a formação deste paredão:

Após eliminação de Gabriela, Alan conquistou a liderança e indicou Paula para a berlinda. Na casa, a votação foi aberta e por ordem de sorteio. Rízia votou em Carolina. Na sequência, Paula votou em Rízia. Carolina votou em Rízia e, por último, a goiana Hariany também votou em Rízia que, com três votos dos participantes, foi escolhida para disputar com Paula o 13º paredão do BBB19.