Paula se sagrou campeã do Big Brother Brasil 19, nesta sexta-feira (12), após vencer Alan na grande final do programa. Com o resultado, a sister leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. A mineira recebeu a preferência de 61,09% dos votos, contra 39,91% do Brother. Carol Peixinho, eliminada no último paredão desta edição do BBB, ficou com a terceira colocação.

Durante o programa, a mineira enfrentou quatro paredões (nas semanas 5,6 e duas vezes na semana 12) , foi a Líder por três vezes (semanas 7, 11 e 12) e uma vez anjo (semana 4)

Polêmicas

Dentro da casa, a loira foi alvo de várias polêmicas nesta edição do reality. Acusada de racismo e preconceito religioso, Paula questionou as cotas raciais e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Um dia antes da decisão, após uma briga com a sua melhor amiga dentro da casa, Paula foi empurrada por Hariany, causando a eliminação da goiana, que já estava garantida na final do reality.